Получивший ранения при обстреле Новой Таволжанки белгородец погиб

Мужчина, который получил тяжелые ранения 15 августа при обстреле со стороны Украины Новой Таволжанки Шебекинского городского округа, погиб. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он пояснил, что у пострадавшего были «обширные кровопотери, множественные переломы ребер и слепые осколочные ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость левого легкого». «Врачи пытались сделать все, что в их силах, чтобы спасти Александра Владимировича, но травмы, полученные при обстреле, оказались несовместимы с жизнью»,- написал господин Гладков. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Владимир Зоркий