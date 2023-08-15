Главные новости за 15 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Краснодарский краевой суд смягчил наказание для учредителя ООО «Мануфактура-Юг» Игоря Строганова, осужденного в 2021 году за подкуп высокопоставленных чиновников Сочи.

В Сочи на месте пансионата «Якорная Щель» и оздоровительного комплекса «Спутник» создадут около 2,5 тыс. номеров 4 и 5 звезд. Соглашение подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, председатель совета директоров ООО «Арбат Отель Менеджмент» Андрей Уманский и мэр курорта Алексей Копайгородский.

Власти Краснодара определили места, где разрешен и запрещен выгул собак. Соответствующее постановление подписал глава города Евгений Наумов.

В Краснодарском крае задержан педагог дополнительного образования по подозрению в педофилии. По данным прокуратуры региона, сексуальное надругательство над подростком произошло во время турслета.

Земельный банк АО Фирма «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» в 2023 году составил 1104 тыс. га (+286 тыс. га год к году). По этому показателю кубанский холдинг занимает второе место в России.

Оптовые цены на дизельное топливо в Краснодарском крае выросла на 35,5% с марта 2023 года, сообщил источник «Ъ-Кубань» в отрасли. По его словам, если в начале весны топливо можно было купить за 48,4 руб. за литр, то уже в августе эта цифра поднялась до 65,9 руб.

Прокуратура организовала проверку после падения крана на стройке в Краснодаре. ЧП произошло утром 15 августа на улице Седина.

В Краснодарском крае продажи антидепрессантов в первом полугодии 2023 года выросли на 12% в денежном выражении и на 10% в упаковках по отношению к аналогичному периоду прошлого года. За шесть месяцев жители и гости Кубани приобрели 241,1 тыс. упаковок на сумму 168,5 млн руб.

В 2023 году из бюджета Краснодарского края в рамках госпрограммы «Дети Кубани» выделили 1,6 млрд руб. на отдых и оздоровление детей в лагерях и санаториях.

При крушении самолета Л-39 на аэродроме в Краснодарском крае погиб начальник Майкопского учебного авиационного полка полковник Вадим Гуров.

В Краснодарском крае число автомобилей, ввозимых из-за границы, в первом полугодии текущего года выросло в 23 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram