В Воронеже по решению судов должны отремонтировать 13 многоквартирных домов

Более 65 млн руб. должны быть направлены из бюджета Воронежа на капитальный ремонт 13 многоквартирных домов, к работам на которых власти понудили решения судов. Отчет мэрии о ходе капремонтов вчера разбирали депутаты гордумы. Они констатировали «исчерпание остроты проблем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На заседании постоянной комиссии гордумы по ЖКХ, дорожному хозяйству и благоустройству вчера выступил исполняющий обязанности руководителя управления ЖКХ администрации Воронежа Евгений Семынин. Он напомнил депутатам, что в соответствии с их решением с 2022 по 2024 годы из бюджета города на капремонты по решению судов выделено 51,4 млн руб. В реестр включены 13 таких домов по отдельным видам работ. «Фактически лимит был увеличен на 13,8 млн руб., предназначенных на ремонт объекта на улице Героев Стратосферы, 13, но там спор еще в процессе и перспективы полностью не ясны»,- уточнил чиновник.

По его словам, в рамках исполнения решений судов было заключено и два муниципальных контракта на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения: усадьбы Герасимова на улице Карла Маркса,48 Б и дома-флигеля Глущенко на улице Пятницкого, 69. Выделенное на год финансирование «будет в полном объеме освоено», заверил докладчик.

Председатель комиссии гордумы Александр Сысоев попросил уточнить, когда «такие большие траты бюджета закончатся», какова перспектива подобных судебных решений в 2023-2024 годах? Господин Семынин отметил, что «наметилась динамика сокращения общего количества судебных дел», но часть объектов, которые нужно отремонтировать по решению судов, перешла с прошлого на 2023 год. До конца текущего года «с большой долей вероятности» будут завершены работы на домах по улицам Карла Маркса 48Б, Пятницкого,69, Куцыгина 29А, 20-летия Октября 101, а объекты культурного наследия по адресам Южно-Моравская, 21, Сакко и Ванцетти, 76 «однозначно имеют перспективу перехода в 2024 год».

Александр Сысоев назвал представленную информацию «исчерпывающей». «По капремонту, предписанному судебными решениями, мы вышли на то, чтобы исполнять их вовремя, да и сама проблематика судебных решений сужается – количество их не нарастает, и это уже отлично. И когда нам говорят, что в следующем году ожидается только одно-два решения, если будет доказано в суде, тогда мы и это закроем. И работа будет вестись системно»,- предположил депутат.

Виктория Шевченко