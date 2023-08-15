Детскую поликлинику-долгострой в Краснодаре сдадут к концу 2023 года

Трехэтажная детская поликлиника в микрорайоне Гидростроителей Краснодара готова почти на 80%, сообщила пресс-служба администрации города. Ход строительства медицинского учреждения 15 августа проинспектировала вице-губернатор Анна Минькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«Объект крайне востребован, ведь вокруг выросли многоэтажки, население прибавляется, медучреждения переполняются»,— отметила замглавы региона.

Детскую поликлинику на 300 посещений в смену строят по ул. им. Писателя Знаменского, 3. Сейчас идут работы по бетонированию подпорных стен, внутренней отделке, подключению к инженерным сетям и благоустройству.

Медучреждение возводится за счет средств из краевого бюджета в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения». Планируется, что поликлинику достроят до конца года и передадут в ведение краевого министерства здравоохранения.

Поликлиника по ул. им. Писателя Знаменского, 3 является долгостроем, ранее она принадлежала Минобороны РФ. По решению суда недостроенное здание и земельный участок под ним переданы в муниципальную собственность.

Наталья Решетняк

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