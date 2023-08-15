Суд смягчил наказание бизнесмену, осужденному за подкуп экс-вице-мэров Сочи

Краснодарский крайсуд заменил реальный срок отбывания наказания в колонии на принудительные работы в исправительном центре УФСИН для учредителя ООО «Мануфактура-Юг» Игоря Строганова, пишет «Ъ-Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Исаев Фото: Олег Исаев

В 2021 году бизнесмен был приговорен к семи годам строгого режима за передачу 40 млн руб. бывшим вице-мэрам Сочи Анатолию Рыкову и Сергею Юрину за незаконное согласование проекта строительства 13-этажного дома на улице Пирогова в Сочи.

По делу также проходили бывший замдиректора департамента экономики и стратегического развития администрации Сочи Александр Иванов, замначальника правового управления администрации города Андрей Левентюк и др.

Бизнесмен с версией следствия согласился частично, по его словам, чиновники препятствовали началу строительства, тем самым вымогая деньги.

Под стражей Строганов находился с 2018 года. Сейчас, по данным издания, 65-летний фигурант громкого дела работает на станкостроительном заводе в Краснодаре и живет в общежитие для осужденных.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram