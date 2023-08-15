Сеть Alean реконструирует советский пансионат «Якорная Щель» в Сочи

В Лазаревском районе Сочи на месте пансионата «Якорная Щель», работавшего с 1936 года, и оздоровительного комплекса «Спутник» создадут около 2,5 тыс. номеров 4 и 5 звезд. Соответствующее соглашение подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, председатель совета директоров ООО «Арбат Отель Менеджмент» (сеть Alean) Андрей Уманский и мэр курорта Алексей Копайгородский. Проект рассчитан до 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Арбат Отель Менеджмент» зарегистрировано в Москве в 2005 году. Генеральным директором и бенефициаром является Павел Морковский. Выручка за 2022 год составляет 4,6 млрд руб. Чистая прибыль — 304,3 млн руб.

Как отметил глава региона, компания «Арбат Отель Менеджмент» объединяет пять семейных отелей на черноморском побережье, в этом году начинает строить две гостиницы в Анапе.

После реконструкции сочинских объектов на курорте появятся четырехзвездочный гостиничный комплекс на 2200 номеров и пятизвездочный — на 319 номеров. В них откроют бассейны, спортивные и детские зоны, рестораны, SPA-центры, тренажерные залы, акватермальный комплекс, амфитеатр, медицинский центр.

В 2022 году проект реконструкции пансионата «Якорная Щель» оценивался в 8,7 млрд руб.

Наталья Решетняк

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