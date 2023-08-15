В ДТП с цементовозом под Абинском погибла пенсионерка и пострадали дети

Столкновение легкового автомобиля «Шкода» и цементовоза «Мерседес» на трассе А-146 под Абинском привело к гибели пожилой пассажирки иномарки и травмированию двух детей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Краснодарскому краю.

«По предварительным данным, 47-летняя женщина, двигаясь со стороны города Краснодара в сторону города Новороссийска, не избрала безопасную дистанцию и допустила столкновение с цементовозом»,— отметили в ГИБДД.

В результате ДТП на месте погибла 84-летняя пассажирка «Шкоды», дети 8 и 15 лет, а также водитель легкового автомобиля с серьезными травмами доставлены в Абинскую ЦРБ.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Днем 15 августа в четвертом тоннеле Хостинского района Сочи столкнулись автобус и грузовой автомобиль. Пострадал один человек.

Наталья Решетняк

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