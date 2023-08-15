Главные новости за 15 августа. Белгород, Воронеж, Орел

Местное ООО «Воронеж ойл» планирует построить в особой экономзоне «Центр» маслоэкстракционный завод стоимостью порядка 1,8 млрд руб.

Объем инвестиций в строительство завода по производству картофеля фри в особой экономической зоне «Орел» может увеличиться с 11,8 до 17,5 млрд руб. — на 5,7 млрд руб. В проект вкладываются «Мираторг» и «Вкусно — и точка»

ВСУ серьезно увеличили активность атак на Белгородскую область. За последние сутки по региону ударили 143 снарядами, в том числе 60 были выпущены с беспилотников

В результате обстрела приграничного села Новая Таволжанка во вторник были ранены двое мирных жителей

Руководителей структуры белгородской ипотечной корпорации ООО «Бик-сити» заподозрили в мошенничестве

Суд в Воронежской области вынес обвинительный приговор двум членам банды, которая напала на директора компании «Экониваагро» и экс-депутата облдумы Александра Рыбенко

Компания «Святогор» продает котельную в Воронеже из-за долгов перед структурой «Газпрома». Объект снабжает теплом 40 жилых домов в воронежском микрорайоне Процессор, БСМП №10 и объект Минобороны РФ