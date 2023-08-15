«Яндекс Погода»: 16 августа в Черноземье будет сухо, до +29°

В среду, 15 августа, на большей части Черноземья ожидается преимущественно малооблачная погода, среднесуточная температура составит от +27° до +29°, следует из аналитики сервиса «Яндекс.Погода».

По прогнозам синоптиков, теплее всего будет в Белгородской области, где отметка термометра достигнет, в среднем, +29°. В Курской и Липецкой области воздух прогреется до +28°, в Орловской и Тамбовской — до +27°. В этих пяти регионах ожидается малооблачная погода.

В Воронежской области, согласно прогнозам, завтра будет ясно, а воздух прогреется до +28°.

Сергей Калашников

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