В Краснодаре полицейские изъяли два грузовика у «черных мусорщиков»

В Краснодаре сотрудники Госавтоинспекции задержали нелегальных перевозчиков мусора, сообщает пресс-служба городского управления МВД.

«Внимание сотрудников ДПС привлекли грузовые автомобили на улицах Красная и Тургенева, водители которых незаконно осуществляли предпринимательскую деятельность по перевозке отходов»,— рассказали в полиции.

Автомобилями управляли водители 25 и 48 лет. На мужчин составлены административные протоколы по ч. 1 и 2 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)». Штраф по данной статье составляет 4,5 тыс. руб.

Грузовики изъяты и помещены на штрафстоянку.

Наталья Решетняк

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