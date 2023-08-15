Пять курганов в Армавире вошли в реестр объектов культурного наследия России

В единый реестр объектов культурного наследия включили пять кубанских памятников археологии. Речь идет о курганных группах в Армавире. Министерство культуры приняло такое решение на основании экспертиз, заказанных региональным управлением государственной охраны объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На сегодняшний день в Краснодарском крае более 5 тыс. памятников археологии имеют статус культурного наследия федерального значения. В 2023 году в единый реестр добавили уже 78 кубанских находок. «Ежегодно в регионе работают более 200 экспедиций, проводящих археологические раскопки и разведки»,— сообщил заместитель губернатора Роман Лузинов.

Сейчас раскопки ведутся единовременно в 70 локациях. Особое внимание привлекает Анапа: там нашли «"квартал виноделов" — остатки городских улиц античного периода с подвалами, дворами и наземными помещениями, среди которых четыре винодельни», сообщает пресс-служба администрации города. Подобных находок не было ни в одном из регионов России.

Георгий Ефименко