На Кубани на бесплатные путевки для детей выделили 1,6 млрд рублей

В 2023 году из бюджета Краснодарского края в рамках госпрограммы «Дети Кубани» выделили 1,6 млрд руб. на отдых и оздоровление детей в лагерях и санаториях. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На сегодняшний день в лагерях и санаториях отдохнули около 28 тыс. детей. Еще планируют оздоровить более 41 тыс. ребят.

Для родителей, купивших самостоятельно путевку, предусмотрена частичная компенсация. За последнее время ее получили более 600 человек. Обратиться с заявлением можно в ближайший МФЦ или отдел по вопросам семьи и детства администрации муниципалитета по месту жительства.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, всего в этом году примут около 300 тыс. ребят, причем некоторые приедут из других регионов.

«Нужно наладить взаимодействие на всех уровнях, организовать качественное формирование и сопровождение колонн автотранспорта с детьми. Все эти вопросы необходимо предусмотреть заблаговременно»,— отметил глава региона перед началом курортного сезона.

Валерия Каманина

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