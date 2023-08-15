Отозваны иски о снятии справедливороссов с выборов в гордуму Переславля

Истцы отозвали все иски об отмене регистрации кандидатов от «Справедливой России» в Переславль-Залесскую городскую думу. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил депутат Ярославской областной думы, один из ответчиков Сергей Хабибулин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Переславский районный суд поступили иски об отмене решений о регистрации 15 кандидатов в депутаты из 18. Истцами выступили три кандидата-самовыдвиженца с одинаковыми фамилиями. Авторы исков полагали, что «Справедливая Россия» провела с нарушениями конференцию по выдвижению кандидатов.

«Началось рассмотрение исков, мы доказывали, что конференция была проведена по закону. Завтра должно было быть вынесено первое решение. Сейчас мы пришли на очередной суд и узнали, что все иски отозваны. Причина нам неизвестна. Самих истцов мы не видели, в суд приходили их представители, проживающие в других регионах страны»,— рассказал «Ъ-Ярославль» Сергей Хабибулин.

Выборы в городскую думу состоятся 10 сентября.

Антон Голицын