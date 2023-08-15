В Сочи в тоннеле столкнулись автобус и грузовик, один человек пострадал

Днем 15 августа в четвертом тоннеле Хостинского района Сочи столкнулись автобус и грузовой автомобиль, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю. Один человек пострадал.
Предварительно установлено, что ДТП произошло по вине водителя автобуса. Мужчина не справился с управлением.
«В результате ДТП пострадал пассажир автобуса, на месте работают сотрудники полиции, информация уточняется»,— говорится в сообщении регионального главка МВД.
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