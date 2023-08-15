В Белореченском районе Кубани потушили горящую стерню на 350 квадратных метрах

Стерня загорелась днем 15 августа в поселке Первомайском Белореченского района Краснодарского края на площади 350 кв. м. Пожарные в течение полутора часов ликвидировали пожар, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«К ликвидации пожара привлечено от МЧС России 11 человек личного состава, три единицы техники»,— говорится в сообщении.

Ранее сотрудники МЧС потушили крупный пожар на складе с лузгой в Новопокровском районе Кубани. Огонь на складе вспыхнул 6 августа около 15:00. Площадь пожара составила 2,5 тыс. кв. м. Работу пожарных осложняли ветер и жара.

Наталья Решетняк

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