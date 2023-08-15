Биржевые цены на газ в Европе росли до $455 за 1 тыс. куб. м

Стоимость сентябрьских фьючеров на газ достигала $455 за 1 тыс. куб. м в ходе торгов на лондонской бирже ICE. По состоянию на 15:42 мск биржевая цена газа составляла $449 за 1 тыс. куб. м, рост стоимости — 12,97%.

Начиная с января текущего года цены на газ в Европе стали снижаться. Снижение произошло на фоне аномально теплой зимы в европейских странах и высокой заполненности газовых хранилищ. Летом цены на газ начали расти. В июне биржевые цены на газ в Европе поднимались до $500 за 1 тыс. куб. м, 9 августа — превышали $400 за 1 тыс. куб. м.

Цены на газ в Европе поднимаются на фоне ожидания новой волны жары в южной части континента. Тем не менее пока спрос на электроэнергию для кондиционирования не приводит к существенному росту газовой генерации, так как пики в основном покрываются возобновляемыми источниками энергии, а общий спрос на энергию остается слабым из-за замедления экономической активности.

Подробнее — в материале «Цены на газ нагрелись на солнце».

Эрдни Кагалтынов