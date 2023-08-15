СКР и полиция проверяют обстоятельства опрокидывания автокрана в Краснодаре

Следственный отдел по Центральному округу города Краснодара начал доследственную проверку по факту возможных нарушений правил безопасности при проведении строительных работ, в результате которых произошло опрокидывание автокрана на улице Седина. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.

«По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Следователи выехали на место происшествия. В ходе проверки будет изучена строительная, техническая, проектная и иная документация, регламентирующая порядок эксплуатации крана, а также будет установлено, соблюдались ли правила безопасности на объекте»,— отмечено в пресс-релизе.

В ведомстве уточняют, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Проверка также организована сотрудниками городского управления МВД. По предварительным данным, кран работал на территории долгостроя на улице Седина. В момент, когда кран поднял стрелу на 14-й этаж для разгрузки строительного мусора, собранного в металлический контейнер, произошел порыв ветра и кран завалился на бок. Стрела оказалась на земле, погнув сетевую газовую трубу.

Ранее в прокуратуре Кубани сообщали, что утечки газа на месте происшествия нет.

Наталья Решетняк

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