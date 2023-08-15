Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

У наместника Киево-Печерской лавры диагностировали острый инфаркт миокарда

Наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Украинской православной церкви (УПЦ) Павлу диагностировали острый инфаркт миокарда. Об этом сообщил его адвокат Никита Чекман.

Митрополит Павел

Митрополит Павел

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Митрополит Павел

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Митрополита Павла обвиняют на Украине в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России. Предъявленные обвинения он не признал. Сначала его отправили под домашний арест, но в июле изменили меру пресечения на СИЗО с возможностью внесения залога в размере 33 млн гривен (более $900 тыс.). 7 августа его освободили из-под стражи под залог.

Вчера, 14 августа, Никита Чекман сообщил, что митрополита Павла госпитализировали в больницу. Там ему провели стентирование сосудов сердца. По его словам, состояние митрополита ухудшилось на фоне стресса.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...