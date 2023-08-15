У наместника Киево-Печерской лавры диагностировали острый инфаркт миокарда

Наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Украинской православной церкви (УПЦ) Павлу диагностировали острый инфаркт миокарда. Об этом сообщил его адвокат Никита Чекман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Павел

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters Митрополит Павел

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Митрополита Павла обвиняют на Украине в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России. Предъявленные обвинения он не признал. Сначала его отправили под домашний арест, но в июле изменили меру пресечения на СИЗО с возможностью внесения залога в размере 33 млн гривен (более $900 тыс.). 7 августа его освободили из-под стражи под залог.

Вчера, 14 августа, Никита Чекман сообщил, что митрополита Павла госпитализировали в больницу. Там ему провели стентирование сосудов сердца. По его словам, состояние митрополита ухудшилось на фоне стресса.