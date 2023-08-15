В Воронеже на мигрантку завели уголовное дело за попытку продать более 1 кг героина

Главное управление МВД по Воронежской области возбудило уголовное дело о попытке сбыта наркотиков (ч.3. ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ) в отношении 31-летней «гражданки одной из стран Средней Азии». Во время обыска в съемной квартире женщины на улице Адмирала Чурсина изъяли более 1 кг героина, сообщили в пресс-службе местной полиции.

По предварительным данным, крупную партию наркотиков фигурантка «купила через интернет и забрала из тайника-закладки в Воронеже». Она планировала разделить запрещенное вещество на разовые дозы, расфасовать его и «распространить бесконтактным способом на территории региона», считают в полиции. Стоимость одного кг героина силовики в среднем по РФ оценивают в 5-7 млн руб.

Фигурантка находитися под арестом, по данным полиции, ей грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее ставропольцу вынесли приговор за попытку сбыть 36,5 кг наркотиков в Курской области.

Алина Морозова

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