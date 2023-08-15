Ярославский детский омбудсмен потребовал избавить летний лагерь от змей

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин провел проверку по факту укуса змеей ребенка в детском оздоровительном лагере. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в аппарате уполномоченного.

Инцидент произошел в муниципальном лагере в Рыбинском районе. От укуса гадюки пострадал 13-летний мальчик, он был госпитализирован.

«Выяснилось, что это не первый случай в данном лагере. В прошлом году от змеи пострадала девочка, в этом году — мальчик. Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает. По результатам проверки будет подготовлено заключение, но уже сейчас ясно, что требуются как технические, так и организационные мероприятия: территория должна обслуживаться, а дети должны быть предупреждены об опасности и недопустимости контакта со змеями»,— рассказал Михаил Крупин.

Часть этих рекомендаций была выполнена в ходе проверки: сотрудники лагеря повесили наглядную агитацию.

Антон Голицын