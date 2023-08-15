В Уфе начали благоустраивать парк имени Калинина, который станет частью «Уфимского ожерелья», сообщил глава администрации города Ратмир Мавлиев в своем Telegram-канале.

Сейчас в парке идут подготовительные работы. Там установят наружное освещение, урны, скамейки, будет проложено около 2,7 км асфальтовых дорожек. В будущем на территории появятся зоны отдыха, игровые и спортивные площадки.

«Уфимское ожерелье» — пеший маршрут по Уфимскому полуострову длиной более 70 км, состоящий из восьми основных маршрутов, расположенных в шести районах Уфы. Проект реализуется на средства республики, его планируют сдать к 450-летию Уфы в 2024 году.

Майя Иванова

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