В Ярославле суд обязал мэрию сделать пандус для инвалида

Кировский районный суд Ярославля удовлетворил иск прокурора Ленинского района в интересах инвалида-колясочника, живущего в многоквартирном доме. Решение опубликовано на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мужчина в инвалидной коляске. Жанровая фотография

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Мужчина в инвалидной коляске. Жанровая фотография

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Прокуратура обратилась с требованием приспособления общего имущества для передвижения инвалида. Иск был адресован мэрии Ярославля.

«В исковом заявлении с учетом уточнения указано, что Оглоблин С.Е. и его родственники неоднократно обращались в органы государственной власти, органы местного самоуправления, управляющую организацию с целью проведения работ по приспособлению общего имущества многоквартирного дома для нужд инвалида, поскольку в настоящее время лестницы, дверные проемы многоквартирного дома не приспособлены для инвалида-колясочника»,— говорится в решении суда.

Обращения инвалида и его родных не привели к реальным результатам. В Ярославле действует программа «Доступная среда», однако в суде представители мэрии заявили, что приспособление общедомового имущества для нужд инвалидов является не обязанностью, а правом органа местного самоуправления. Программа же финансируется исходя из наличия денег.

«Какие-либо сроки для выполнения таких мероприятий ни законом, ни программой не установлены. Выполнять такие мероприятия за счет иных средств орган местного самоуправления не в праве. Незаконного бездействия со стороны ответчика не допущено, ответчиком права истца не нарушены, поэтому иск не подлежит удовлетворению»,— приводится в решении позиция ответчика.

Но суд решил иначе, сославшись на федеральную программу «Доступная среда». Суд указал, что власти города и области являются участниками программы, а значит берут на себя обязанности по созданию комфортной среды для инвалидов.

«Утверждая государственную программу "Доступная среда", Правительство РФ исходило из того, что обязанность по обеспечению доступа инвалидов к жилым зданиям возлагается как на органы государственной власти субъектов Российской Федерации, так и на органы местного самоуправления»,— указано в решении.

Суд обязал мэрию Ярославля и департамент жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области приспособить общедомовое имущество для инвалида в течение года.

Антон Голицын