Руководитель Белгородэнерго и представители муниципалитетов обсудили новые подходы к взаимодействию при проведении аварийно-восстановительных работ

В филиале «Россети Центр» — «Белгородэнерго» состоялось рабочее совещание, на котором руководство филиала и представители администраций районов и городских округов области обсудили вопросы взаимодействия при проведении аварийно-восстановительных работ в период неблагоприятных погодных условий.

Фото: Белгородэнерго

Директор филиала Антон Герасимов познакомил участников совещания с возможностями и структурой Центра управления сетями. Собравшимся продемонстрировали работу диспетчеров, применение современных технологий и систем, позволяющих обеспечивать бесперебойную работу электросетевого комплекса региона.

Особое внимание привлекли сервисы, предназначенные для оперативного круглосуточного взаимодействия с потребителями, в частности, программный комплекс, регистрирующий и обрабатывающий обращения потребителей, а также новое приложение для смартфонов «Есть свет!», с помощью которого можно передать сообщение об отсутствии электроэнергии диспетчеру филиала и получить информацию о времени восстановления электроснабжения.

Руководитель «Белгородэнерго» Антон Герасимов подробно рассказал об утвержденном в компании алгоритме действий энергетиков в пиковые периоды отключений, отдельно отметив важность полноценного обмена информацией с административными органами власти для повышения эффективности проведения аварийно-восстановительных работ.

«Современная обстановка требует от нас быстрых, качественных и эффективных решений, особенно когда это касается нештатных ситуаций. Без тесного взаимодействия с административными органами — не обойтись. Администрация точно знает ситуацию на местах, адресно работает с населением. Своевременный обмен полной и достоверной информацией позволит нам еще более качественно делать свою работу. В итоге мы решаем нашу основную общую задачу — обеспечиваем благополучие жителей»,— отметил заместитель генерального директора — директор филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.