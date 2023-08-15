В Туапсе будут судить кадастрового инженера с подельником за хищение земли

Кадастровому инженеру с сообщником грозит до 10 лет колонии за хищение муниципальной земли в Туапсе, сообщает прокуратура региона. Мужчины семь лет назад с помощью мошенничества присвоили участок кадастровой стоимостью 4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

По данным надзорного ведомства, в 2016 году 53-летний краснодарец обратился к 37-летнему кадастровому инженеру с просьбой изготовить технический план на несуществующий жилой дом, якобы возведенный на земельном участке. После документ был предоставлен в Туапсинский отдел краевого управления Росреестра для присвоения объекту кадастрового номера.

Фигуранту было известно, что, согласно земельному законодательству, исключительное право на приобретение земельных участков в собственность имеют собственники зданий, расположенных на таких участках. Мужчина предоставил в администрацию Туапсе недостоверные сведения о наличии на нем жилого дома и таким образом незаконно приобрел право на землю.

Против краснодарца возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере). Кадастровый инженер обвиняется в пособничестве в мошенничестве (ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ).

На похищенный участок наложен арест.

Наталья Решетняк

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