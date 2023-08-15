Директор колледжа в Башкирии подозревается в выплате стипендий поддельным студентам

60-летний директор Дуванского многопрофильного колледжа подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ), сообщают пресс-службы СКР по Башкирии и республиканского МВД.

По данным «Ъ-Уфа», это Талип Фазлаев.

По версии следствия, Талип Фазлаев с 2020 по 2022 годы для выполнения контрольных цифр приема учащихся в колледж давал указания подчиненным изготавливать фиктивные приказы о приеме на обучение рекомендуемого количества студентов и утверждал их своей личной подписью. Они якобы обучались по программе «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». В качестве «студентов» директор привлек преподавателей и завуча, а также их родственников и знакомых, которые фактически не проходили обучение, а работники учебного заведения продолжали исполнять свои должностные обязанности. Также директор учреждения «в целях улучшения показателей в работе и стимулировании подчиненных» давал указание выплачивать лжестудентам стипендии, отмечается в сообщении. Таким образом, за период обучения им выплатили более 425 тыс. руб.

Преступные факты выявлены оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике.

Майя Иванова

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