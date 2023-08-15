Минтрансу предложили организовать автобусный рейс из Петербурга в Енакиево

В Минтранс России поступила заявка на организацию межрегионального автобусного маршрута между Санкт-Петербургом и донбасским Енакиево, стало известно 47news.ru.

Согласно поступившей заявке, протяженность маршрута составит 1760 километров, дорога будет занимать 25 часов из Петербурга в Енакиево и 30 часов в обратную сторону. Автобус в Петербурге будет стартовать с автовокзала на Обводном канале. Предполагается, что рейсы будут осуществляться раз в два дня. Стоимость билета пока неизвестна.

Вместе с тем, по словам председателя комитета по транспорту Ленобласти Михаила Присяжнюка, поступившая заявка на единственная, которая предлагает связать автобусным сообщением Петербург и Енакиево, однако организовать такой рейс непросто. По мнению господина Присяжнюка, целесообразнее организовывать маршруты из Петербурга в Донецк, а не в Енакиево, несмотря на то, что это крупная агломерация.

Областное издание отмечает, что в настоящее время рейсы, которые связывают Петербург и Енакиево, уже действуют, но они неофициальные. Если Минтранс сможет найти перевозчика на этот маршрут, то первые автобусы могут запустить уже в конце октября.

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