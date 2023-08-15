В Воронежской области нашли минералы возрастом свыше 2 млрд лет

Пресс-служба Воронежского госуниверситета (ВГУ) сообщила, что ученые вуза открыли на территории региона один из самых древних на Земле карбонатитовых комплексов, «сформировавшихся в современном тектоническом стиле». В университете заверили, что подробных образований мире было найдено «не более десяти».

По словам представителей университета, ранее возможности изучать такие комплексы были ограничены: отсутствовали технологии прецизионных исследований. Сегодня они были исследованы точными методами элементной и изотопной геохимии — сразу по нескольким минералам был определен точный возраст пород, который составил 2,074 млрд лет.

«Это очень специфические магматические породы. Мы привыкли, что магматические породы — это гранит, габбро. В нашем же случае речь идет о породах, состоящих из карбонатов. Фактически — это магматические карбонаты кальция, аналогичные по составу известнякам, карбонатное вещество из мантии»,— рассказал профессор геологического факультета ВГУ Константин Савко.

Ранее стало известно, что ВГУ выиграл грант в 100 млн руб. на создание нитрид-галлиевой и кремниевой электроники.

Алина Морозова

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