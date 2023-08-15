С правительства Башкирии взыскали 12,7 млн рублей за тепловизоры

Республиканское ГКУ «Хозяйственное управление» выплатит компании «Геоинформационные системы» 12,7 млн руб. за поставку термометрического комплекса для здания правительства. Соответствующее решение принял арбитражный суд Башкирии. Управление пыталось отменить его в апелляционной и кассационной инстанции, однако суды отказали в удовлетворении жалоб.

Как следует из материалов дела, контракт между учреждением и компанией был заключен в апреле 2020 года. Исполнитель должен был поставить комплекс дистанционного выявления людей с повышенной температурой тела для предотвращения распространения инфекционных заболеваний. В обязанности компании входила погрузка, перевозка и разгрузка оборудования, а также пусконаладочные работы.

Цена контракта составляла 18,1 млн руб., 5,4 млн руб. из которых заказчик перечислил компании в качестве аванса. В июне 2020 года «Геоинформационные системы» провели монтаж оборудования. Далее у заказчика возникли претензии к поставленному комплексу, и он отказался от исполнения обязательств по контракту в одностороннем порядке. Хозуправление просило УФАС по Башкирии включить компанию в список недобросовестных поставщиков, однако антимонопольное ведомство не нашло для этого оснований.

В июле 2020 года исполнитель обучил сотрудников учреждения правилам использования комплекса. При этом заказчик не оплатил товар.

В арбитражном суде Башкирии представитель Хозуправления отмечал, что поставленное оборудование не соответствует условиям контракта, не функционирует должным образом, а кроме того, не было установлено вовремя. Представитель компании заявлял, что после монтажа оборудование было исправным, но требовало настройки. Суд счел, что несущественные недостатки в работах по настройке оборудования не могут быть основанием для отказа заказчика от оплаты товара.

Кроме того, специалисты, проводившие судебную экспертизу, установили, что поставленный комплекс работоспособен и соответствует требованиям по качеству, а отказ заказчика от контракта не обоснован. Как было установлено в суде, термометрические комплексы эксплуатировались заказчиком, что подтверждается протоколом совещания оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Наталья Балыкова

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