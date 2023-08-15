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Россияне примут участие в чемпионате мира по гребному спорту в Белграде

Российские спортсмены примут участие в чемпионате мира по гребному спорту, который пройдет в Белграде, сообщила пресс-служба Федерации гребного спорта России. Турнир по академической гребле пройдет с 3 по 10 сентября.

Российскую команду на соревнованиях представят Александр Вязовкин, Александр Яковлев, Кира Ювченко и Анастасия Любич. В качестве начальника команды заявлена Ольга Астахова, тренера — Дмитрий Стрельцов.

Чемпионат мира в Белграде — квалификационное соревнование перед Олимпийским играми 2024 года, которые пройдут в Париже. В начале июня Международная федерация гребного спорта приняла решение допустить российских спортсменов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе. Аналогичное решение принято и в отношении белорусских спортсменов.

Спортсменам из России и Белоруссии в соответствии с решением федерации запрещено использовать на соревнованиях национальные флаги, гербы и иную символику. Также запрещено воспроизводить гимны стран на церемонии награждения.

Милена Костерева

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