Один из аутсайдеров РПЛ — клуб «Пари НН» — обыграл на своем поле «Ахмат» со счетом 2:0. Это позволило клубу Сергея Юрана выбраться из подвала турнирной таблицы и занять 10-ю строчку в премьер-лиге. За развитием событий в российском футболе следит спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Новиков / Пресс-служба ФК «Пари Нижний-Новгород» Фото: Павел Новиков / Пресс-служба ФК «Пари Нижний-Новгород»

Несмотря на не самую яркую вывеску, матч четвертого тура собрал приличную для будних дней аудиторию. На стадион «Нижний Новгород» пришли около 8 тыс. человек. Кроме того, перед началом встречи символический удар по мячу нанесли известные гимнастки сестры Аверины. Что больше воодушевило футболистов команды хозяев, сказать сложно, но первый гол они забили примерно на 50-й секунде. Затем еще до перерыва увеличили преимущество, и стало понятно, что своего они не упустят.

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран смотрел игру из VIP-ложи, так как получил красную карточку за споры с арбитрами. Любопытно, что даже после второго гола своих подопечных Юран оставался бесстрастным. То ли был так уверен в победе, то ли грустил, что не может руководить командой с бровки. Хотя похвалить нижегородцев было за что, ведь в РПЛ это не только первая их победа, но и первые голы. Наставник же «Ахмата» Сергей Ташуев после финального свистка буквально посыпал голову пеплом:

«Это худший матч за то время, что я работаю в "Ахмате". Это было несбалансированно, ответственность беру на себя, потому что где-то, видимо, я в чем-то ошибся. То ли в составе, то ли в подготовке к матчу, то ли в словах. Бездарная игра в обороне, полный дисбаланс в команде — это тренерская ошибка однозначно».

Но футбольный матч «Пари НН»—«Ахмат» оказался немного в тени околофутбольных историй. Казалось бы, привычный сюжет перебранки игрока с представителем прессы неожиданно стал резонансным. Возможно, потому что в центре внимания оказался Артем Дзюба, который угрожал журналисту достаточно необычной расправой: «Ты доиграешься сегодня — я телефон тебе засуну в одно место».

В какое место Дзюба собирается засунуть телефон журналисту, он не уточнил, но на угрозу отреагировали представители РФС. Сначала по традиции все думали, что инцидент сойдет на нет, но когда этого не произошло, подключились чиновники. Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц заявил, что конфликт рассмотрят. И сегодня обещали сообщить, будет ли Дзюба наказан и если да, то каким образом.

Но на жесткое наказание вряд ли можно рассчитывать, ведь любой штраф, который может наложить КДК, игрок, заработавший за карьеру больше €30 млн, вряд ли заметит. Стоит сказать, что в матче с «Крыльями» скандальный футболист участия не принимал. По официальным данным, у него травма. Но, к счастью, не Дзюба стал главным ньюсмейкером российского футбола.

В эти дни медкомиссию в испанском клубе «Реал Сосьедад» проходит Арсен Захарян. И в ближайшее время о переходе динамовца будет объявлено официально.

Причем «Сосьедад» играет в Лиге чемпионов, а это значит, что уже с середины сентября вся Россия будет следить за подвигами игрока в составе испанской команды. Правда, немало экспертов относятся к переходу Захаряна очень осторожно. Один из них — комментатор Олег Пирожков: «Я думаю, Захаряну там будет очень тяжело. Это неочевидный трансфер. Тем более что это такой долгосрочный контракт. Если он заиграет, будет здорово».

Контракт 20-летнего футболиста будет рассчитан на пять лет, хотя сторона футболиста пытается этот срок снизить. В «Динамо» Захарян зарабатывал €420 тыс. в год. В Испании доход футболиста должен увеличиться до €1 млн. Не исключено, что официальную информацию о Захаряне как об игроке клуба «Реал Сосьедад» мы услышим уже сегодня.

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