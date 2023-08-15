В Иране возбудили дело против бывшего президента страны Хасана Роухани

Специальная прокуратура Ирана по делам духовенства возбудила несколько дел в отношении бывшего президента страны Хасана Роухани. Его обвиняют в мошенничестве на финансовых рынках. Как уточнил, официальный представитель Судебной власти Ирана Масуд Сетайеши, слова которого приводит агентство Tasnim, Хасан Роухани должен будет ответить на ряд вопросов перед судом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хасан Роухани в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Хасан Роухани в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Против экс-президента Ирана Роухани, имеющего титул и ранг духовенства, возбуждено несколько дел в специальной прокуратуре по делам духовенства, которая сохраняет за собой соответствующую юрисдикцию, а также соответствующий орган, в котором бывший президент и должен ответить на ряд вопросов»,— сказал господин Сетайеши (перевод по «РИА Новости»).

Представитель иранской Судебной власти также отметил, что дело было возбуждено в связи с валютными махинациями, которые, как утверждается, совершал господин Роухани, а также вмешательства в работу фондового рынка Ирана.

Хасан Роухани занимал должность президента Ирана с августа 2013 года по август 2021-го. На посту главы государства он пробыл два срока. С декабря 2017-го по январь 2018-го в Иране произошли масштабные антиправительственные выступления, на которых протестующие выражали недовольство, в частности, президентством господина Роухани.

В августе 2021 года группа иранских парламентариев подала иск, в котором утверждалось, что Хасан Роухани не справился с выполнением своих обязанностей. В частности, парламентарии указывали на то, что во время президентства господина Роухани произошел обвал на фондовом рынке и многие вкладчики потеряли бОльшую часть своего состояния.

Милена Костерева