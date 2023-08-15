В Иране возбудили дело против бывшего президента страны Хасана Роухани

Специальная прокуратура Ирана по делам духовенства возбудила несколько дел в отношении бывшего президента страны Хасана Роухани. Его обвиняют в мошенничестве на финансовых рынках. Как уточнил, официальный представитель Судебной власти Ирана Масуд Сетайеши, слова которого приводит агентство Tasnim, Хасан Роухани должен будет ответить на ряд вопросов перед судом.
Хасан Роухани в 2019 году
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Против экс-президента Ирана Роухани, имеющего титул и ранг духовенства, возбуждено несколько дел в специальной прокуратуре по делам духовенства, которая сохраняет за собой соответствующую юрисдикцию, а также соответствующий орган, в котором бывший президент и должен ответить на ряд вопросов»,— сказал господин Сетайеши (перевод по «РИА Новости»).
Представитель иранской Судебной власти также отметил, что дело было возбуждено в связи с валютными махинациями, которые, как утверждается, совершал господин Роухани, а также вмешательства в работу фондового рынка Ирана.
Хасан Роухани занимал должность президента Ирана с августа 2013 года по август 2021-го. На посту главы государства он пробыл два срока. С декабря 2017-го по январь 2018-го в Иране произошли масштабные антиправительственные выступления, на которых протестующие выражали недовольство, в частности, президентством господина Роухани.
В августе 2021 года группа иранских парламентариев подала иск, в котором утверждалось, что Хасан Роухани не справился с выполнением своих обязанностей. В частности, парламентарии указывали на то, что во время президентства господина Роухани произошел обвал на фондовом рынке и многие вкладчики потеряли бОльшую часть своего состояния.