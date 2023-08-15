В Краснодаре осудили группу сутенеров из четырех человек, называвших девушек «бутылки шампанского». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
В ходе заседания было установлено, что подсудимые организовывали доставку девушек в бани, сауны и гостиницы в период с августа 2016 года по июль 2020 года.
«В судебном заседании подсудимые вину признали частично, заявив, что не применяли к девушкам насилие»,— говорится в сообщении.
По факту преступления было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией).
Мужчинам назначили приговор в виде лишения своды на сроки от трех лет и восьми месяцев лишения свободы в колониях общего и строгого режима. Приговор был обжалован, однако Краснодарский краевой суд не поддержал доводы защиты и оставил решение без изменений. Приговор вступил в законную силу.
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