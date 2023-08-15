Евразийский НОЦ Башкирии получит грант в 158 млн рублей

АНО «Управляющая компания научно-образовательного центра Республики Башкортостан» - участник научно-образовательного центра мирового уровня «Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня» получит из федерального бюджета 157,9 млн руб. субсидий, следует из распоряжения правительства России.

В общей сложности на поддержку 15 научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ) в текущем году будет направлено более 1,8 млрд руб. Размер грантов варьируется от 60 млн до 158 млн руб. Средства могут быть направлены в том числе на закупку оборудования, обустройство лабораторий, реализацию проектов.

АНО «Управляющая компания научно-образовательного центра Республики Башкортостан» создано в ноябре 2019 года. Компания занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. В 2022 году выручка составила 640 тыс. руб., чистая прибыль — 10,1 млн руб.

Майя Иванова

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