За неделю в Черноземье ни один пациент не умер от коронавируса

За неделю с 7 по 13 августа в Черноземье не было выявлено ни одного летального исхода, вызванного коронавирусом. Это следует из данных федерального оперштаба. С начала 2020 года по 13 августа 2023-го от COVID-19 умерли 22 147 человек.

Заболеваемость за неделю выросла на 16%: со 119 до 138 случаев. С начала пандемии инфекцию выявили у 1 306 876 человек. Выздоровели за семь дней 146 пациентов, всего — 1 284 180.

В Белгородской области выявили 19 случаев (неделей ранее — 22, всего — 173 988). Вылечились 39 пациентов (неделей ранее — 60, всего — 171 460). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии скончался 2 371 человек.

В Воронежской области выявили 66 случаев (неделей ранее — 55, всего — 507 197). Вылечились 45 пациентов (неделей ранее — 71, всего — 498 399). Летальных исходов не зафиксировано (неделей ранее — один, всего — 8 697).

В Курской области выявили семь случаев (неделей ранее — четыре, всего — 155 851). Вылечились девять пациентов (неделей ранее — ни одного, всего — 153 295). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии скончались 2 545 человек.

В Липецкой области, как и неделей ранее, выявили 20 случаев (всего — 183 958). Вылечились 24 пациента (неделей ранее — 20, всего — 179 916). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии скончались 4 004 человека.

В Орловской области выявили 18 случаев (неделей ранее — 14, всего — 140 798). Вылечились 23 пациента (неделей ранее — 28, всего — 138 782). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии скончались 1 986 человек.

В Тамбовской области выявили восемь случаев (неделей ранее — четыре, всего — 145 084). Вылечились шесть пациентов (неделей ранее — трое, всего — 142 388). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии скончались 2 544 человека.

В целом в России за неделю заразились 2 944 человека (22 983 150), выздоровели 2 933 (22 436 991), умер 41 (399 938).

С середины мая 2023 года оперштаб, согласно постановлению правительства РФ, перестал публиковать ежедневную статистику. Оперативные данные по COVID-19 за прошедшую неделю публикуются по вторникам.

Алина Морозова

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