В Петербурге просроченная задолженность по зарплате снизилась на 11%

В Санкт-Петербурге просроченная задолженность по заработной плате по состоянию на 1 августа составила 57,7 млн рублей, что на 11% меньше, чем в июле. В прошлом месяце показатель 65 млн рублей, следует из данных Петростата.

Отмечается, что о наличии просроченной задолженности перед 608 работниками сообщили 3 организации, действующие в сфере производства пищевых продуктов и лекарственных средств.

Суммарная задолженность по зарплате перед работниками Ленобласти на 1 августа составила 23,2 млн. рублей. В июле этот показатель составлял 25,8 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что у петербуржцев с начала года на 10% вырос спрос на подработку. Каждый десятый уже работает на двух работах более 1,5 лет.

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