«Стоит добавить несколько штрихов вручную»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о минусах работы AI в сфере ювелирного искусства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vicenzaoro Фото: Vicenzaoro

В рамках ювелирной выставки Vicenzaoro пройдет дискуссия на интересную тему. «Искусственный интеллект в арт-сфере. Выстоит ли человеческий творческий потенциал против AI?» Для тех, кто планирует поездку в Италию, сразу скажу, что состоится разговор 9 сентября в 11 утра в пространстве Palladio Theatre. Но не будем ждать дискуссии, давайте начнем обсуждать возможности искусственного интеллекта сегодня. И поскольку Vicenzaoro — выставка ювелирная, сосредоточимся именно на этой сфере.

С одной стороны, искусственный интеллект в ней будто бы умеет многое: и 3D-модели строить, и визуализации (то есть компьютерные эскизы) будущих украшений делать. С другой стороны, 99% результатов этой работы как минимум в дизайне, то есть в той самой творческой части, выглядят очень сомнительно. Как будто не искусственный интеллект поработал, а — без обид — стажер одного из костромских ювелирных заводов.

Когда модели из воска стали не вырезать вручную, а печатать на принтере (не все, но многие, в том числе и haute joaillerie), появился такой принтер и в высокоювелирном ателье Chanel на Вандомской площади. И как мне рассказал один из его сотрудников, после печати на принтере мастера добавляют несколько штрихов вручную, чтобы все не было слишком идеально и симметрично, а потому — мертво. Не берусь утверждать, но смею предположить, что часть проблем дизайна искусственного интеллекта схожа, и стоит просто добавить несколько штрихов вручную.

И отдельное искусство — управлять AI при помощи комментариев. Для этого, как показывает лично моя практика, требуются хорошие знания материалов и стилей. Я лично решила попробовать новые технологии освоить получше — обязательно расскажу о результатах.