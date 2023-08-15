Под Воронежем установят стелу с названием поселка за 1 млн рублей

Администрация Рамонского района выбрала подрядчика для установки стелы «Рамонь» со световыми элементами в одноименном поселке. Его имя не раскрывается, но известно, что компания согласилась выполнить работы, снизив начальную цену контракта на 32%, с 1,6 до 1,098 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В аукционе участвовали две компании. Проигравшая предложила снизить начальную стоимость работ на 31,5% — до 1,106 млн руб.

Победителю нужно в течение 15 рабочих дней с момента подписания контракта изготовить стелу из металлокаркаса из профильной трубы и установить ее. Она должна светиться в темноте и отражать название села, год его основания (1613) и главную достопримечательность — дворцовых комплекс Ольденбургских.

Эскиз будущей стелы

Фото: из аукционной документации

Ранее стало известно, что воротам и башням дворца Ольденбургских предстоит реконструкция.

Алина Морозова

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