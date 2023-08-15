В Сочи разыскивают очевидцев смертельной аварии в Адлере

В Сочи разыскивают очевидцев аварии на автотрассе А-147 в районе железнодорожного переезда в Адлере. Об этом сообщила пресс-служба УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По данным ведомства, 3 июля водитель автомобиля Toyota Fortuner допустил наезд на мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. В результате ДТП пешеход получил серьезную травму, из-за которой позднее скончался в больнице.

По факту аварии проводится проверка. В полиции отметили, что вероятные очевидцы происшествия могут обладать сведениями, полезными для установления обстоятельств ДТП.

Анастасия Донскова

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