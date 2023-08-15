Лавров назвал лицемерной реакцию Запада на переворот в Нигере

Страны Запада требуют восстановления демократии в Нигере, но в 2014 году почти не реагировали на «кровавый госпереворот» на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он поднял эту тему на XI Московской конференции по международной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Смотрите, как дружно сейчас Запад реагирует на государственный переворот в Нигере, требуя восстановления демократии… Подобные примеры лицемерия и двойных стандартов можно приводить бесконечно»,— убежден господин Лавров (цитата по «РИА Новости»).

27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Он призвал США и другие страны помочь восстановить порядок в стране. 10 августа страны ЭКОВАС договорились начать военную операцию в Нигере «как можно скорее». Военные грозились убить господина Базума в случае интервенции, но в итоге решили его судить.

Подробности — в материале «Ъ» «Ни мира, ни войны».

Лаура Кеффер