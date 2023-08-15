Лавров назвал лицемерной реакцию Запада на переворот в Нигере

Страны Запада требуют восстановления демократии в Нигере, но в 2014 году почти не реагировали на «кровавый госпереворот» на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он поднял эту тему на XI Московской конференции по международной безопасности.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Смотрите, как дружно сейчас Запад реагирует на государственный переворот в Нигере, требуя восстановления демократии… Подобные примеры лицемерия и двойных стандартов можно приводить бесконечно»,— убежден господин Лавров (цитата по «РИА Новости»).
27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Он призвал США и другие страны помочь восстановить порядок в стране. 10 августа страны ЭКОВАС договорились начать военную операцию в Нигере «как можно скорее». Военные грозились убить господина Базума в случае интервенции, но в итоге решили его судить.
Подробности — в материале «Ъ» «Ни мира, ни войны».