Арестован бывший директор ярославского «ПАТП-1»

Арестован бывший директор АО «ПАТП-1 г. Ярославля» Игорь Рулев. Об этом сообщает портал Yarnews. Господин Рулев обвиняется по ст.285 ч.3 УК РФ (Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
Игорь Рулев
Фото: мэрия Ярославля
Речь идет о времени работы Игоря Рулева на посту директора «ПАТП-1», принадлежащего мэрии Ярославля. Господин Рулев, ранее работавший в Санкт-Петербурге, Брянске и Москве, возглавил предприятие в июле 2022 года. Во время его руководства «ПАТП-1» перестало осуществлять работу по пассажирским перевозкам в Ярославле.
С ним связан и скандал с увольнением водителей и кондукторов, когда их отправили в вынужденных простой, потребовав находиться во время простоя в здании предприятия. В ситуацию пришлось вмешаться мэру города Артему Молчанову, который отменил приказ о простое. Вскоре Игорь Рулев был уволен.
Какие конкретно события вменяют в вину бывшему директору, пока неизвестно.