Уфимская транспортная прокуратура следит за правами пассажиров в аэропорту Уфы

Уфимская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса Уфа-Алма-Ата.

Самолет авиакомпании Red Wings не может вылететь из Уфы по технической причине, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. 97 пассажиров (в том числе десять несовершеннолетних) должны были отправиться Казахстан около 9 утра, но рейс отложили на 17:45. «Авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами»,— сообщила транспортная прокуратура. Впрочем, ведовство «при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», отмечено в релизе.

Олег Вахитов

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