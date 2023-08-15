За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 60 снарядами с БЛПА и ракетой «Точка-У»

В понедельник, 14 августа, ВСУ ударили по Белгородской области 143 снарядами — 60 из них были выпущены с беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Пострадавших нет, есть разрушения в двух населенных пунктах. Накануне регион был атакован 52 снарядами.

В Белгороде российская система ПВО ударила по двум воздушным целям — упали фрагменты боеприпаса. Пострадавших нет, повреждены крыша, потолок и пол в одном частном доме и посечен фасад другого. В Белгородском районе село Нехотеевка ВСУ обстреляли девятью артиллерийскими снарядами, село Наумовка — семью артиллерийскими снарядами. В селе Пушкарное было сбито три беспилотника. Село Журавлевка обстреляли из артиллерии и гранатомета — зафиксировано попадание трех артиллерийских снарядов и семь гранатометных выстрелов. Так же в этом населенном пункте с БЛПА сбросили взрывное устройство, а затем его атаковали с помощью дрона-камикадзе — он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. В селе Красный Хутор с беспилотника было сброшено 58 осколочных боеприпасов, также по селу выпущено 14 артиллерийских снарядов. Обошлось без пострадавших и разрушений. В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. В Валуйском городском округе под обстрел попал хутор Дубровка — зафиксировано попадание трех снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В Вейделевском районе по окраине хутора Брянские Липяги ударила ракета комплекса «Точка-У». Пострадавших нет. Повреждена линия электропередач — нарушено электроснабжение семи населенных пунктов, без света остались 60 человек. В ближайшее время аварийные бригады приступят к восстановительным работам. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпустили два минометных снаряда. Обошлось без последствий. В Грайворонском городском округе под обстрел попали окраины сел Дроновка и Сподарюшино — зафиксировано три и шесть прилетов соответственно. Пострадавших и разрушений нет. В Шебекинском городском округе по хутору Панков селу Новая Таволжанка выпустили по десять минометных снарядов, по автомобильному пункту пропуска «Шебекино» — два. Обошлось без последствий.

Алина Морозова

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