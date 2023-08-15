На Кубани за неделю коронавирусом заболели 88 человек

В Краснодарском крае за минувшую неделю выявили 88 случаев заболевания коронавирусом. По данным оперштаба региона, среди заболевших около 50 женщин и 40 мужчин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

На Краснодар пришлось около половины заболевших, в Сочи выявили 14 случаев, в Армавире — семь.

В Крымском районе и Новороссийске отметили по четыре эпизода заболевания, в Красноармейском районе инфекцию обнаружили у трех жителей. По одному новому пациенту зарегистрировали в Геленджике, Белореченском, Крыловском, Мостовском, Новокубанском, Павловском, Славянском, Староминском и Усть-Лабинском районах.

С начала пандемии в крае коронавирусом заболели 363818 человек. С выздоровлением выписали 352493 пациентов, скончались 11218 заболевших.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram