Расходы на сборы ребенка в школу в Краснодаре за год выросли на 10%

Расходы жителей Краснодара на сборы ребенка к школе в 2023 году выросли на 10% в сравнении с прошлогодними показателями. Об этом сообщила пресс-служба рекрутингового портала SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В среднем сборы детей к школе в 2023 году обошлись родителям в 12,8 тыс. руб. в Краснодаре. Годом ранее сумма достигала 11,6 тыс. руб., а в 2021 году — 10 тыс. руб.

Краснодар занимает шестое место среди городов РФ по расходам на подготовку детей к школе. Первое место занимает Москва, где родители, в среднем, тратят по 15 тыс. руб. на школу. Далее следуют Екатеринбург (13,6 тыс. руб.), Казань (13,5 тыс. руб.) и Красноярск (12,9 тыс. руб.).

«Средние расходы на подготовку детей к школе наиболее заметно выросли в Казани и Екатеринбурге — плюс по 13% к прошлом году. В Воронеже и Волгограде подготовка к учебному году стоит на 11% дороже, чем год назад»,— говорится в сообщении.

По данным сервиса объявлений Avito, средняя стоимость школьного набора в Краснодаре за год снизилась на 30%.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram