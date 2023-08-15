Экс-директора художественной школы Салавата подозревают в мошенничестве

Следственный отдел по Салавату возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего бывшего директора МБУ «Детская художественная школа» Салавата, который сейчас является начальником отдела культуры администрации города. Он подозревается в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», речь идет о Сергее Филатове.

По версии следствия, подозреваемый с августа 2019 года по сентябрь 2021 года фиктивно трудоустроил свою знакомую на должности методиста и библиотекаря. На самом деле она не исполняла трудовые обязанности, а ее функции выполняли другие работники. Необоснованно начисленную зарплату подозреваемый похитил. В результате учреждению причинен ущерб на сумму более 500 тыс. руб.

Факт хищения выявлен оперативниками УФСБ России по республике.

Подозреваемый задержан, с ним проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Он проверяется на причастность к аналогичным преступным фактам.

Майя Иванова

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