В Ярославле дорожную разметку будут наносить до июля

Мэрия Ярославля в следующем году изменит условия муниципального контракта на нанесение дорожной разметки. Об этом на общегородском совещании 15 августа рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Улица в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Улица в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Сейчас контракт действует по сентябрь включительно, значительную часть весны и лета городские дороги остаются без разметки.

«Следующий год контракт точно будет только лишь на два месяца. Май — июнь. У подрядчика должны быть короткие сроки по нанесению дорожной разметки»,— сказал господин Овчаров.

На дорогах, где проводится капитальный ремонт, разметку предлагают делать пластичными материалами, с гарантией один год.

Антон Голицын