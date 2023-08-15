Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославле дорожную разметку будут наносить до июля

Мэрия Ярославля в следующем году изменит условия муниципального контракта на нанесение дорожной разметки. Об этом на общегородском совещании 15 августа рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Улица в Ярославле

Улица в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Улица в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Сейчас контракт действует по сентябрь включительно, значительную часть весны и лета городские дороги остаются без разметки.

«Следующий год контракт точно будет только лишь на два месяца. Май — июнь. У подрядчика должны быть короткие сроки по нанесению дорожной разметки»,— сказал господин Овчаров.

На дорогах, где проводится капитальный ремонт, разметку предлагают делать пластичными материалами, с гарантией один год.

Антон Голицын

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...