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Коммерсантъ FM
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Выручка «О`Кей» во втором квартале выросла до 49,7 млрд рублей

Ритейлер «О`Кей» по итогам второго квартала увеличил чистую розничную выручку на 0,4%, до 49,7 млрд руб., говорится в отчетности. Показатель повысился за счет онлайн-продаж и роста выручки дискаунтеров «Да!».

Выручка гипермаркетов «О`Кей» за отчетный период снизилась на 5,3%, до 33,55 млрд руб. В компании это связали со снижением доходов гипермаркетов на 4,8%. Онлайн-продажи «О`Кей» выросли на 34,4% год к году, до 1,9 млрд руб.

Продажи сопоставимых магазинов группы снизились на 3,7%, что ритейлер объяснил снижением трафика на 4,1%. Средний чек вырос на 0,4%.

В конце 2022 года десять крупнейших сетей замедлили темпы роста в квартальном и годовом выражении, увеличив выручку на 13,7%, до 2,12 трлн руб. В частности, выручка ГК «О`Кей» в четвертом квартале росла на 2,9%, до 55,6 млрд руб. Под управлением группы находится 282 магазина, в том числе 77 гипермаркетов «О`Кей» и 205 дискаунтеров «Да!».

Лаура Кеффер

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