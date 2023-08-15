В Петербурге и Ленобласти за пять дней возбудили 300 уголовных дел против мигрантов

Полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области возбудила 300 уголовных дел в ходе операции «Мигрант» за пять дней. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

Менее чем за неделю сотрудниками ведомства было выявлено более 5700 нарушений миграционного законодательства и возбуждено 300 уголовных дел, основная масса которых связана с нелегальной миграцией.

Почти 500 иностранцев поместили в центры ожидания выдворения за пределы России.

В Главке отметили, что к операции «Мигрант» привлекали уголовный розыск, Госавтоинспекцию, патрульно-постовую службу, наркополицейских и, собственно, миграционную службу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургская полиция провела рейды во Всеволожском районе Ленобласти, в ходе которых установила около 150 иностранцев, нарушающих миграционное законодательство. Проверки в основном коснулись мест скопления таксистов в городах Кудрово и Мурино.

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