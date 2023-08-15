Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Налоговые поступления в бюджет России в первом полугодии выросли на 4%

Премьер-министр Михаил Мишустин встретился с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым. Тот рассказал, что за полгода бюджет получил 21,7 трлн руб. поступлений. Их сумма выросла на 4%, или на 743 млрд руб. В региональных бюджетах увеличение налоговых доходов достигло почти 8%.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По словам господина Егорова, кассовые планы во всех субъектах выполнены на 113%. Также в ФНС отметили повышение доходов по НДС на 12%, по налогу на прибыль — на 5%, по страховым взносам — более чем на 11%. Рост ненефтегазовых доходов составил 7%, или 1 трлн руб.

«Рост объемов поступления ненефтегазовых доходов свидетельствует об устойчивости экономики. Это очень важная пропорция. Конечно, хорошо, чтобы служба и в дальнейшем отслеживала ситуацию именно с ненефтегазовыми доходами»,— прокомментировал господин Мишустин.

Минфин сообщал, что по итогам семи месяцев дефицит федерального бюджета составил 1,8% ВВП при плане на год 2%. В целом по итогам семи месяцев нефтегазовая часть бюджета по-прежнему наполняется более чем с 40-процентным отставанием от уровня прошлого года, но зато НДС, сборы которого идут в гору на росте деловой активности и торговых оборотов последних месяцев, обеспечил двадцатипроцентный рост ненефтегазовых поступлений.

Подробности — в материале «Ъ» «Бюджет обрел дефицит».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...