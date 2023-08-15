Налоговые поступления в бюджет России в первом полугодии выросли на 4%

Премьер-министр Михаил Мишустин встретился с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым. Тот рассказал, что за полгода бюджет получил 21,7 трлн руб. поступлений. Их сумма выросла на 4%, или на 743 млрд руб. В региональных бюджетах увеличение налоговых доходов достигло почти 8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По словам господина Егорова, кассовые планы во всех субъектах выполнены на 113%. Также в ФНС отметили повышение доходов по НДС на 12%, по налогу на прибыль — на 5%, по страховым взносам — более чем на 11%. Рост ненефтегазовых доходов составил 7%, или 1 трлн руб.

«Рост объемов поступления ненефтегазовых доходов свидетельствует об устойчивости экономики. Это очень важная пропорция. Конечно, хорошо, чтобы служба и в дальнейшем отслеживала ситуацию именно с ненефтегазовыми доходами»,— прокомментировал господин Мишустин.

Минфин сообщал, что по итогам семи месяцев дефицит федерального бюджета составил 1,8% ВВП при плане на год 2%. В целом по итогам семи месяцев нефтегазовая часть бюджета по-прежнему наполняется более чем с 40-процентным отставанием от уровня прошлого года, но зато НДС, сборы которого идут в гору на росте деловой активности и торговых оборотов последних месяцев, обеспечил двадцатипроцентный рост ненефтегазовых поступлений.

Подробности — в материале «Ъ» «Бюджет обрел дефицит».

Лаура Кеффер