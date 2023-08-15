Жителя Крыма задержали за шпионаж в пользу Украины

В Крыму задержали местного жителя, передававшего сведения о перевозке грузов в зону спецоперации и о складах с топливом спецслужбам Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

В ведомстве сообщили, что задержанный был сторонником националистической идеологии. Мужчина сообщил правоохранителям координаты схрона, в котором находилось самодельное взрывное устройство. В качестве заряда использовалось пластичное взрывчатое вещество массой около 1 кг в тротиловом эквиваленте.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. В настоящее время фигурант находится под стражей. Сотрудники правоохранительных органов проверяют причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям на территории РФ.

Анастасия Донскова

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